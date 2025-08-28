حجازي أساسي.. تشكيل ناري بين الأهلي ونيوم في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين

أعلن الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نيوم السعودي، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الأهلي في افتتاح الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي يستضيفها ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية".

وشهدت التشكيلة الأساسية لفريق نيوم تواجد المدافع المصري أحمد حجازي، إلى جانب الوافد الجديد الفرنسي ألكسندر لاكازيت، الذي يقود هجوم الفريق في أول ظهور رسمي للنادي بتاريخ دوري المحترفين.

تشكيل نيوم أمام الأهلي

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: عبد الملك العييري، خليفة الدوسري، أحمد حجازي، فارس عابدي، محمد الدوسري.

خط الوسط: أمادو كوني، سايمون بوابري، عبد الله دوكوري.

خط الهجوم: سعيد بن رحمة، ألكسندر لاكازيت.

تشكيل الأهلي أمام نيوم

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بالعبيد، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، إنزو ميلوت، أبو الشامات.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان.

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في التتويج مؤخرًا بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر، إلى جانب كونه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي، ما يزيد من طموحات جماهيره في بداية قوية للموسم الجديد.

في المقابل، يخوض فريق نيوم أول مباراة رسمية له في الدوري السعودي للمحترفين بعد صعوده من دوري يلو السعودي، وهو يسعى لإثبات أحقيته بالتواجد في المسابقة الأقوى بالمملكة، خاصة بعدما دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعشر صفقات بارزة، أبرزها: لاكازيت، أمادو كوني، فارس عابدي، مارسين بولكا، عبدالعزيز نور، علي حجي، ثامر الخيبري، ناثان زيزي، سايمون بوابري وعبدالله دوكوري.