رابطة الأندية تعلن أفضل أهداف الجولتين الثالثة والرابعة في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الفائزين بجائزة أفضل هدف خلال الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بناءً على تصويت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الجولة الثالثة، حصد البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك الجائزة، بعدما سجل هدفًا مميزًا في شباك مودرن سبورت، ليحظى بتصويت الأغلبية من الجماهير.

أما في الجولة الرابعة، فجاء الاختيار لصالح غنام محمد لاعب مودرن سبورت، الذي أحرز هدفًا رائعًا برأسية في شباك بيراميدز، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة (2-1).

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي أقرب منافسيه.