رضا عبد العال لـ صدى البلد: صفقات الزمالك ينقصها الانسجام والمنافسة على الدوري صعبة

كشف رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، عن رأيه في صفقات الزمالك والأهلي.

وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، :" شيكو بانزا لاعب حريف وهيظهر أكتر لما ينسجم مع الزمالك وخلال فترة التوقف الدولي أمامه فرصة للانسجام مع الفريق.

وعن رأيه في المنافسة هذا الموسم أكد أن الحكم ليس الآن ويرتبط بعوامل كثيرة منها الخروج لملاقاة كل فريق علي ملعبه، مشيرا إلى أن البرازيلي خوان الفينا لاعب رائع ومهاري.

ونوه إلى أن زيزو لم يقدم حتي الآن أوراق اعتماده مع الأهلي، مضيفًا:" زيزو ميزته في ركلات الجزاء والكرات الثابتة ولكن كمهارة فردية يتفوق عليه الفينا لاعب الزمالك.

وأشار إلى أن حسين الشحات لاعب الأهلي أحرف من زيزو بكثير وجمهور الأهلي مقر بذلك ولكن كبرياء المكايدة يجعلهم يظهرون غير ذلك.

وأكد أن صفقات الزمالك ينقصها بعض الانسجام وسيقدمون أداء أفضل من ذلك.

وعن منافسة الزمالك في الدوري، أكد أن المنافسة صعبة ويجب أن يتساوى جميع الفرق في الخروج للعب علي ملاعب الفرق الأخرى، موضحا :" مينفعش الزمالك وبيراميدز يخرجوا لملاعب السويس والأهلي لأ .