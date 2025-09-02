موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى يوم السبت 13 سبتمبر في تمام الساعة الثام قخ مساء بتوقيت القاهرة علي استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لإرتباط منتخبنا الوطني بمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدى

تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت

وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات وهم: "مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا".