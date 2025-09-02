قبل مواجهة إثيوبيا.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب الوطني لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكاس العالم.

وينتظم الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، مساء اليوم، فى معسكر المنتخب الوطني المغلق بقيادة حسام حسن بأحد فنادق القاهرة الجديدة.



وتقام مباراة المنتخب أمام إثيوبيا على استاد القاهرة فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة بالجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوكينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قد أعلن قائمة المنتخب الوطني والتي تضم 25 لاعبا هم :

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي - رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار- حسام عبد المجيد--محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي محمد - أسامة فيصل.