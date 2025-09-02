قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
ديلي آلي يفسخ عقده مع كومو الإيطالي بالتراضي ويبحث عن فرصة جديدة في أوروبا

إسلام مقلد

أعلن نادي كومو الإيطالي، اليوم الإثنين، عن فسخ عقد لاعب الوسط الإنجليزي ديلي آلي بالتراضي، وذلك في خطوة تهدف لمنح اللاعب فرصة جديدة للعودة إلى المشاركة بانتظام في المباريات، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة سيسك فابريجاس.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن الانفصال جاء قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي يتيح للنجم الإنجليزي، البالغ من العمر 29 عامًا، إمكانية الانتقال لأي نادٍ أوروبي كلاعب حر، حال تسجيله في القوائم بالوقت المناسب.

وأصدر كومو بيانًا رسميًا أوضح فيه: "ديلي آلي كان حريصًا على ضمان فرص لعب منتظمة، وبما أنه ليس ضمن خطط الفريق، فقد اتفق الطرفان على أن الانفصال هو القرار الأنسب. نشكر ديلي على فترته معنا ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وكان آلي قد انتقل إلى صفوف كومو في يناير الماضي بعقد يمتد لـ18 شهرًا بعد رحيله عن إيفرتون، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط مع الفريق، انتهت بخسارة كومو (2-1) أمام ميلان في مارس، وشهدت طرده بالبطاقة الحمراء بعد دخوله كبديل.

ويُعد ديلي آلي واحدًا من أبرز المواهب التي تألقت في الكرة الإنجليزية خلال العقد الماضي، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا مرتين متتاليتين، وقدم مستويات لافتة مع توتنهام هوتسبير الذي مثّله في 269 مباراة وسجل أهدافًا مؤثرة، من بينها مساهمته في وصول "السبيرز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

لكن مسيرة اللاعب تعرضت لانتكاسات متتالية بسبب الإصابات المتكررة، خاصة في أوتار الركبة، ما أعاق استمراريته وأبعده عن الملاعب لفترات طويلة، منها غيابه عن كامل موسم 2023-2024. ورغم ذلك، لا يزال آلي متمسكًا بأمل العودة إلى صفوف منتخب إنجلترا والمشاركة في كأس العالم 2026، وفق ما أكده في تصريحات سابقة لشبكة "سكاي سبورتس".

يُذكر أن آلي، منذ مغادرته توتنهام في 2022، خاض تجارب قصيرة مع إيفرتون وبشكتاش التركي، لكن دون أن يتمكن من استعادة بريقه السابق.

ومع فسخ عقده مع كومو، يبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بحثًا عن نادٍ يمنحه فرصة للعودة إلى مستواه المعروف وإحياء مسيرته التي توقفت كثيرًا بسبب الإصابات والظروف الصعبة.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

الاتحاد السكندري

6-1 .. الاتحاد السكندري يفوز على بني مزار وديا

سباق "فويلتا إسبانيا"

مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

