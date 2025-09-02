ديلي آلي يفسخ عقده مع كومو الإيطالي بالتراضي ويبحث عن فرصة جديدة في أوروبا

أعلن نادي كومو الإيطالي، اليوم الإثنين، عن فسخ عقد لاعب الوسط الإنجليزي ديلي آلي بالتراضي، وذلك في خطوة تهدف لمنح اللاعب فرصة جديدة للعودة إلى المشاركة بانتظام في المباريات، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة سيسك فابريجاس.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن الانفصال جاء قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي يتيح للنجم الإنجليزي، البالغ من العمر 29 عامًا، إمكانية الانتقال لأي نادٍ أوروبي كلاعب حر، حال تسجيله في القوائم بالوقت المناسب.

وأصدر كومو بيانًا رسميًا أوضح فيه: "ديلي آلي كان حريصًا على ضمان فرص لعب منتظمة، وبما أنه ليس ضمن خطط الفريق، فقد اتفق الطرفان على أن الانفصال هو القرار الأنسب. نشكر ديلي على فترته معنا ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وكان آلي قد انتقل إلى صفوف كومو في يناير الماضي بعقد يمتد لـ18 شهرًا بعد رحيله عن إيفرتون، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط مع الفريق، انتهت بخسارة كومو (2-1) أمام ميلان في مارس، وشهدت طرده بالبطاقة الحمراء بعد دخوله كبديل.

ويُعد ديلي آلي واحدًا من أبرز المواهب التي تألقت في الكرة الإنجليزية خلال العقد الماضي، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا مرتين متتاليتين، وقدم مستويات لافتة مع توتنهام هوتسبير الذي مثّله في 269 مباراة وسجل أهدافًا مؤثرة، من بينها مساهمته في وصول "السبيرز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

لكن مسيرة اللاعب تعرضت لانتكاسات متتالية بسبب الإصابات المتكررة، خاصة في أوتار الركبة، ما أعاق استمراريته وأبعده عن الملاعب لفترات طويلة، منها غيابه عن كامل موسم 2023-2024. ورغم ذلك، لا يزال آلي متمسكًا بأمل العودة إلى صفوف منتخب إنجلترا والمشاركة في كأس العالم 2026، وفق ما أكده في تصريحات سابقة لشبكة "سكاي سبورتس".

يُذكر أن آلي، منذ مغادرته توتنهام في 2022، خاض تجارب قصيرة مع إيفرتون وبشكتاش التركي، لكن دون أن يتمكن من استعادة بريقه السابق.

ومع فسخ عقده مع كومو، يبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بحثًا عن نادٍ يمنحه فرصة للعودة إلى مستواه المعروف وإحياء مسيرته التي توقفت كثيرًا بسبب الإصابات والظروف الصعبة.