شوبير يكشف مفاجأة عن أحمد الكاس: أبوه منعه يروح الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير سرًا عن أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر للناشئين الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم في قطر.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "أحمد الكاس ده كان لاعيب مالوش حل، وكان بيشرب في اليوم ما لا يقل عن 30 كوباية شاي، والده كنا بنقول يا زيزو عشان هو اسمه كان أحمد عبده عبدالعزيز طيب أيه حكاية الكاس دي؟".



وأضاف شوبير: "كان فيه لاعيب في النادي الأوليمبي زمان وربنا يدي له الصحة كان اسمه الكابتن محمد الكاس وكان اسمراني برضه فلما ظهر أحمد الكاس قالت ده خليفة كابتن محمد الكاس".

وتابع شوبير: "هقول لكم سر عن أحمد الكاس، عارفين طبعا إن الاحتراف دخل مصر بعد كأس العالم 1990 وكان معايا أحمد الكاس دائما في المنتخب وكان نفسي ييجي النادي الأهلي، بس هو والده كان زملكاوي وهو كان عاشق لوالده اللي راجل طيب نوبي جميل من طين مصر، فأحمد قال لي والدي عايزني أروح الزمالك وراح بالفعل".

وختم شوبير: الغريبة إن احمد الكاس لم يوفق في الزمالك، وده أمر خضني، وبعد كده راح الاتحاد السكندري ثم ختم رحلته في الأوليمبي، وأنا سعيد حاليا بأنه خد فرصته في التدريب مع منتخب مصر".