بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير ينتقد اعتذار السعيد وحجازي عن الانضمام لمنتخب مصر

أحمد حجازي
أحمد حجازي
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير على رفض الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب الزمالك، وأحمد حجازي، مدافع نيوم السعودي، الانضمام إلى صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب 2025، رغم ترشيحهما من قِبل الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "الكابتن حلمي طولان أكد أنه تواصل بالفعل مع عبد الله السعيد وأحمد حجازي، لكن الثنائي قدّم اعتذاره، وتفهّم الجهاز الفني وجهة نظرهما. ورغم ذلك، لو كنت مكان عبد الله السعيد، لم أكن لأرفض الانضمام، لأن تمثيل منتخب مصر شرف كبير".

وأضاف شوبير بموقف:"أُعجبت بموقف أكرم توفيق الذي رحب بالمشاركة، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين الذين أظهروا حماسًا كبيرًا. في النهاية، اللعب للمنتخب شرف ومسؤولية".

وأكمل :" شاركنا في بطولتين في توقيت واحد، إحداهما في السعودية وأخرى في سوريا، وتم تكوين منتخبين. وقتها برز اسم ثابت البطل مع منتخب القنيطرة وحققنا اللقب، بينما في البطولة الأخرى واصلنا الانتصارات حتى خسرنا النهائي. هذا يعكس الروح القتالية والإصرار في تمثيل الوطن".

كما تحدث عن عبد الله السعيد قائلاً: "أنا من أشد المعجبين به منذ أيامه في الإسماعيلي، وحتى اليوم مع الزمالك، رغم أن معرفتي به شخصية محدودة. تمنيت أن يعيد التفكير في قرار الاعتذار عن تمثيل المنتخب".

وختم شوبير : "استغلوا كل لحظة في الملاعب، واستمتعوا باللعبة، فهذه الفرصة لا تتكرر. كُن محترفًا ومنضبطًا، وحافظ على مستواك، فهذه الفترة هي التي تصنع مستقبلك، سواء في التدريب أو الإدارة بعد الاعتزال".

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

سباق "فويلتا إسبانيا"

مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

كأس مصر

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

