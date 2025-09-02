شوبير ينتقد اعتذار السعيد وحجازي عن الانضمام لمنتخب مصر

علق الإعلامي أحمد شوبير على رفض الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب الزمالك، وأحمد حجازي، مدافع نيوم السعودي، الانضمام إلى صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب 2025، رغم ترشيحهما من قِبل الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "الكابتن حلمي طولان أكد أنه تواصل بالفعل مع عبد الله السعيد وأحمد حجازي، لكن الثنائي قدّم اعتذاره، وتفهّم الجهاز الفني وجهة نظرهما. ورغم ذلك، لو كنت مكان عبد الله السعيد، لم أكن لأرفض الانضمام، لأن تمثيل منتخب مصر شرف كبير".

وأضاف شوبير بموقف:"أُعجبت بموقف أكرم توفيق الذي رحب بالمشاركة، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين الذين أظهروا حماسًا كبيرًا. في النهاية، اللعب للمنتخب شرف ومسؤولية".

وأكمل :" شاركنا في بطولتين في توقيت واحد، إحداهما في السعودية وأخرى في سوريا، وتم تكوين منتخبين. وقتها برز اسم ثابت البطل مع منتخب القنيطرة وحققنا اللقب، بينما في البطولة الأخرى واصلنا الانتصارات حتى خسرنا النهائي. هذا يعكس الروح القتالية والإصرار في تمثيل الوطن".

كما تحدث عن عبد الله السعيد قائلاً: "أنا من أشد المعجبين به منذ أيامه في الإسماعيلي، وحتى اليوم مع الزمالك، رغم أن معرفتي به شخصية محدودة. تمنيت أن يعيد التفكير في قرار الاعتذار عن تمثيل المنتخب".

وختم شوبير : "استغلوا كل لحظة في الملاعب، واستمتعوا باللعبة، فهذه الفرصة لا تتكرر. كُن محترفًا ومنضبطًا، وحافظ على مستواك، فهذه الفترة هي التي تصنع مستقبلك، سواء في التدريب أو الإدارة بعد الاعتزال".