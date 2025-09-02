إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن قائمة منتخب مصر.. تفاصيل

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، سؤالاً مثيرا يجيب عنه الجمهور بشأن قائمة منتخب مصر.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر فيسبوك: "لم يضمه العميد في القائمة الحالية! قولنا مين اللاعب اللي كنت شايف إنه يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر؟ ".

وتكتمل اليوم صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفنى، حيث يشارك «ثنائى البريمييرليج» محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وعمر مرموش نجم مانشستر سيتى فى المران، بعد انضمامهما للمعسكر مساء أمس.

ويخوض «الفراعنة» مرانه فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد السلام بمعسكره المغلق، استعدادا لمواجهة نظيره الإثيوبى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة السابعة، بمنافسات المجموعة الأولى، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويأتى بوركينا فاسو فى الوصافة بـ11 نقطة، ثم سيراليون ثالثا بـ8 نقاط، وإثيوبيا رابعا بـ 6 نقاط، ويتساوى معه غينيا بيساو فى المركز الخامس برصيد 6 نقاط أيضا، ويتذيل جيبوتى الترتيب بنقطة واحدة، وتتبقى 4 جولات فى التصفيات، تقام فى التوقف الدولى لشهرى سبتمبر وأكتوبر 2025.