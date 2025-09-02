قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر
ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
رياضة

استعدادا لمواجهة إثيوبيا.. موعد انضمام محمد صلاح ومرموش لتدريبات منتخب مصر

إسلام مقلد

تكتمل اليوم صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفنى، حيث يشارك «ثنائى البريمييرليج» محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وعمر مرموش نجم مانشستر سيتى فى المران، بعد انضمامهما للمعسكر مساء أمس.

ويخوض «الفراعنة» مرانه فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد السلام بمعسكره المغلق، استعدادا لمواجهة نظيره الإثيوبى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة السابعة، بمنافسات المجموعة الأولى، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويأتى بوركينا فاسو فى الوصافة بـ11 نقطة، ثم سيراليون ثالثا بـ8 نقاط، وإثيوبيا رابعا بـ 6 نقاط، ويتساوى معه غينيا بيساو فى المركز الخامس برصيد 6 نقاط أيضا، ويتذيل جيبوتى الترتيب بنقطة واحدة، وتتبقى 4 جولات فى التصفيات، تقام فى التوقف الدولى لشهرى سبتمبر وأكتوبر 2025.

المنتخب الوطنى محمد صلاح ليفربول عمر مرموش مانشستر سيتى

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

م. بسام رئيس جهاز الشروق خلال التكريم

مستقبل وطن بالشروق يحتفل بالمولد النبوي ويكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

بالصور

لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

