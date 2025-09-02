بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف تغادر إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية والأفريقية

غادرت بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف صباح اليوم، الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى تونس، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية والأفريقية التي تنطلق خلال الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر الجاري.

ويدخل المنتخب المصري المنافسات بثقة كبيرة، باعتباره حامل ألقاب البطولتين منذ عام 1999 وحتى الآن، وسط طموحات بالحفاظ على الهيمنة القارية والعربية وإضافة ميداليات جديدة إلى سجله الذهبي.

ويرافق البعثة سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والذي تم اختياره من قبل الاتحادين العربي والدولي ليكون ممثلًا رسميا عنهما خلال البطولة، نظرًا لخبراته الطويلة في مجال اللعبة ومكانته على الساحة الدولية.

وأكد الشاذلي قبل السفر أن المنتخب المصري سيخوض البطولة وسط منافسة قوية متوقعة من منتخبي تونس والجزائر، غير أن ثقة الاتحاد والجهاز الفني كبيرة في قدرة الأبطال المصريين على الحفاظ على الصدارة.

وتضم البعثة المصرية جهازا فنيا وإداريا يقوده أشرف البكل رئيسا للبعثة، ويسري عبد الفتاح إداريا، وإسلام حمص مشرفا عاما على المنتخب، إلى جانب المدربين أحمد عبد الصمد وكريم الشرقاوي.

أما قائمة اللاعبين فتشمل: ندا مجدي، ملك شريف، فريدة محمد، مريم حلمي، مريم جلال، سيف أيمن، سيف محمد، أحمد هشام، طارق حسن، مهاب إيهاب، حسن الدفراوي، يوسف السولية.

على جانب آخر، وقع اختيار الاتحاد الدولي للسباحة بالزعانف على الحكم المصري أحمد موسى ليكون الحكم العام للبطولة، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالكفاءات المصرية على مستوى التنظيم والتحكيم.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة مشواره التاريخي، إذ لم يغب عن منصات التتويج منذ أكثر من ربع قرن، ليبقى المنافس الأبرز والمرشح الأول لحصد الميداليات الذهبية في هذه النسخة من البطولة.