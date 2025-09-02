شوبير يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي الأسبق، على وجود شرط جزائي في عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، نافيا ما يشاع عن عدم وجود هذا الشرط.

وقال شوبير، عبر إذاعة "راديو أون سبورت إف إم": "لا أقتنع بوجود تصريحات تؤكد عدم وجود شرط جزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي".

وأضاف: "كيف يوقع مدرب عقدا ثم يقال له إنه إذا تم فسخ العقد خلال أول ثلاثة أشهر فلن يحصل على أي شرط جزائي؟ هذا أمر غير منطقي".

وشدد على ضرورة توخي الدقة في نشر مثل هذه الأخبار، معتبرا أن نشر معلومات خاطئة عن العقد قد ينعكس سلباً عندما يتم كشف حقيقتها.

وكشف شوبير، أنه تواصل مع ريبيرو، حيث أبلغه الأخير بأن محامي الطرفين يتفاوضون حالياً بشأن تنفيذ الشرط الجزائي، مشيرا إلى أن النادي بدأ محادثاته مع محامي ريبيرو لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية قد تتضمن دفع قيمة تعويض تقل عن مدة الشرط الأصلية.

واختتم قائلاً: "قصة عدم وجود شرط جزائي في عقد ريبيرو لا أعتقد أن لها أي أساس من الصحة".