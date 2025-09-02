شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن المدير الفني للأهلي: ثمنه غالي ومدرب المشروع منفعش

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات المتعلقة بالمدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "إدارة الأهلي كانت متعجلة جدًا على التعاقد مع مدرب أجنبي، لكن هذه المرة يدرسون الأمر جيدًا حتى لا يقعون في الأخطاء السابقة".

وأضاف: "بالنسبة لسعر المدرب الجديد، نعم، سيكون غاليًا، وهذا طبيعي لأن المشروع السابق مع ريبيرو لم يكن مجديًا، ولذلك النادي يسعى الآن نحو خيار أكبر وأكثر خبرة".

وأكمل شوبير: "بالنسبة لي، موضوع الأسماء لا يثير إعجابي كثيرًا، على سبيل المثال، إذا ذكر أحدهم أسماء مثل هرنان أو تشافي أو هرنانديز، فهذا لا يبهرني، فالموضوع ليس مهمًا بالنسبة لي، لكنني أذكر الأسماء فقط حتى لا يظن أحد أنني أقترحها رسميًا".



وواصل: "الأهلي سيأتي بمدرب مناسب، ربما ليس بأسعار خيالية، لكنه مدرب محترف وثمنه مناسب، وأتمنى أن يتم العثور على المدرب المناسب في الوقت المناسب، فهذا أمر مهم جدًا".

وختم: "أما عن عماد النحاس، مدرب ممتاز، فمن الممكن أن يصبر النادي عليه قليلًا، فالسنة الماضية كان يؤدي عمله جيدًا، وكان أحد أسباب فوز الأهلي ببطولة الدوري العام، وكان يستحق فرصة المشاركة في كأس العالم، لكن النادي استعجل في التعاقد مع ريبيرو، الذي لم يكن مستعدًا تمامًا".