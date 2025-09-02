الأهلي يقترب من مدرب عالمي بعد فشل مشروع ريبيرو

أزاح الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، الستار عن كواليس جديدة تتعلق بمستقبل الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي، والتوجه نحو التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي لم تكتمل تجربته مع الفريق.

شوبير أكد أن المدة التي سيقضيها الجهاز المؤقت ما زالت غير واضحة حتى الآن، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء استعجلت في ملف المدرب الجديد خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعها هذه المرة للتريث والتدقيق بشكل أكبر قبل اتخاذ القرار الحاسم.

وأوضح أن الإدارة الحمراء لا ترغب في تكرار الأخطاء السابقة، وتدرس بعناية كافة الأسماء المطروحة على الطاولة، مضيفًا: "في أخطاء حصلت قبل كده، المرة دي فيه دراسة وحرص أكبر، لأن الشبهات كتيرة جدًا".

وأشار شوبير إلى أن التعاقد مع المدير الفني القادم سيكون مكلفًا من الناحية المادية، موضحًا: "المدرب الجديد هيبقى غالي، سعره هيكون عالي عشان تبقوا عارفين".

واختتم تصريحاته قائلًا إن فشل مشروع ريبيرو دفع الأهلي للتوجه نحو "سكة تانية"، وهي خيار التعاقد مع اسم تدريبي عالمي يعيد للفريق هيبته محليًا وقاريًا، ويواكب طموحات جماهيره التي اعتادت على النجاحات والبطولات.

بذلك، يظل الغموض مسيطرًا على هوية المدير الفني الجديد، وسط توقعات بأن يشهد الملف حسمًا قريبًا بقدوم مدرب كبير يعكس توجهًا جديدًا داخل النادي الأهلي لإعادة رسم ملامح مشروع أكثر استقرارًا ونجاحًا.