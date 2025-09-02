ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

فجرت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مفاجأة مدوية برفض محكمة استئناف القاهرة الدعوى المقامة من شقيقة الإعلامي وائل الإبراشي ضدها بسبب النزاع على عقار بعد كتابة الراحل هذا العقار لنجلته جيلان.

حكم قضائي بإسدال الستار على الدعوى القضائية

وأكدت سحر الإبراشي - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد - إنه أسدل الستار بهذا الحكم على القضية المقامة ضد جيلان وائل الإبراشي برفض كل إدعاءات شقيقة الراحل المقيمة للدعوى، والتي شملت عدم وعي الإعلامي الراحل حين كتب العقار لنجلته والتوقيع على عقود تنازل لها.

وعبرت أرملة الراحل عن سعادتها بهذا الحكم، قائلة: “الحمدلله ربنا نصر البنت القاصر.. وربنا كان يعلم بنية وائل وإنه قدم خير ولم يقصر تجاه أي فرد من عائلته وتحمل مسئولية بيوت أشقائه وأبنائهم حتى كبروا.. ووائل الإبراشي كان كريم مع الغريب قبل القريب ، فلإنه زرع خير حصدنا نحن هذا الخير”.

صيغة ومنطوق الحكم القضائي

وأضافت سحر أرملة الراحل وائل الإبراشي، أن صيغة الحكم صدرت كالتالي: حكم قضائي نهائي برفض الدعوى القضائية رقم 4955 لسنة 143 قضائية من الدائرة 14 مدني استئناف عالي القاهرة والمقامة من شقيقة الراحل وائل الإبراشي (هدى حسن محمود) ضد سحر أحمد بصفتها وصية بلا أجر على ابنتها القاصر جيلان وائل الإبراشي.