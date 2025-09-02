هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟| خبير يجيب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات داخل السوق المحلي، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجلته الأعيرة المختلفة خلال تعاملات أمس الاثنين.

حيث صعد سعر عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – بقيمة بلغت نحو 25 جنيهًا للجرام. ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين بأسواق الصاغة، مع ترقب تحركات المعدن النفيس عالميًا في ظل استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

أسعار الذهب في مصر اليوم (2 سبتمبر 2025)

سعر الذهب عيار 24: بلغ 5388.57 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: سجل 4715 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 4041.43 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: استقر عند 37720 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب اليوم 3471 دولارًا للأوقية، في ظل استمرار حالة الترقب داخل الأسواق العالمية، مدعومة بمخاوف تتعلق بتوجهات السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات خفض الفائدة، فضلًا عن الأوضاع الجيوسياسية.

قراءة في المشهد

يرى خبراء الاقتصاد أن حالة التذبذب التي يشهدها الذهب محليًا ترتبط مباشرةً بالتقلبات في البورصات العالمية، إلى جانب تراجع الثقة في بعض العملات الرئيسية، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة. وفي الوقت نفسه، يواصل المعدن الأصفر تأكيد مكانته كأداة لحفظ القيمة في مواجهة التضخم وتآكل المدخرات.

وبحسب متابعة الشعبة العامة للذهب، من المتوقع أن تستمر التحركات العرضية للذهب خلال الفترة المقبلة، رهنًا بما ستشهده الأسواق العالمية من تطورات تخص أسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار.

أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن أسعار الذهب في السوق المحلي سجلت خلال الأيام الماضية ارتفاعات متتالية، مدفوعة بصعود البورصة العالمية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4725 جنيهًا، بزيادة قدرها 170 جنيهًا خلال شهر أغسطس فقط.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد” أن أسعار الذهب عالميًا شهدت موجة صعود قوية، مع اقتراب الأونصة من مستوى 3500 دولار وتسجيلها حاليًا نحو 3475 دولارًا.

وأرجع هذه الارتفاعات إلى عدة عوامل، أبرزها توجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد الشكوك حول استقلالية البنك الفيدرالي الأميركي، وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن احتمالات خفض الفائدة، والإقبال على الذهب بديلًا عن الدولار، إلى جانب التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على قطاع غزة واحتمال انخراط الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة لدعم إسرائيل، كلها عوامل ساهمت في تعزيز أسعار المعدن النفيس عالميًا.