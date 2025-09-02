قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟| خبير يجيب

الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات داخل السوق المحلي، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجلته الأعيرة المختلفة خلال تعاملات أمس الاثنين. 

حيث صعد سعر عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – بقيمة بلغت نحو 25 جنيهًا للجرام. ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين بأسواق الصاغة، مع ترقب تحركات المعدن النفيس عالميًا في ظل استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

أسعار الذهب في مصر اليوم (2 سبتمبر 2025)

  • سعر الذهب عيار 24: بلغ 5388.57 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل 4715 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 4041.43 جنيهًا للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: استقر عند 37720 جنيهًا.

 أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب اليوم 3471 دولارًا للأوقية، في ظل استمرار حالة الترقب داخل الأسواق العالمية، مدعومة بمخاوف تتعلق بتوجهات السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات خفض الفائدة، فضلًا عن الأوضاع الجيوسياسية.

 قراءة في المشهد

يرى خبراء الاقتصاد أن حالة التذبذب التي يشهدها الذهب محليًا ترتبط مباشرةً بالتقلبات في البورصات العالمية، إلى جانب تراجع الثقة في بعض العملات الرئيسية، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة. وفي الوقت نفسه، يواصل المعدن الأصفر تأكيد مكانته كأداة لحفظ القيمة في مواجهة التضخم وتآكل المدخرات.

وبحسب متابعة الشعبة العامة للذهب، من المتوقع أن تستمر التحركات العرضية للذهب خلال الفترة المقبلة، رهنًا بما ستشهده الأسواق العالمية من تطورات تخص أسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار.

أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن أسعار الذهب في السوق المحلي سجلت خلال الأيام الماضية ارتفاعات متتالية، مدفوعة بصعود البورصة العالمية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4725 جنيهًا، بزيادة قدرها 170 جنيهًا خلال شهر أغسطس فقط.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد” أن أسعار الذهب عالميًا شهدت موجة صعود قوية، مع اقتراب الأونصة من مستوى 3500 دولار وتسجيلها حاليًا نحو 3475 دولارًا. 

وأرجع هذه الارتفاعات إلى عدة عوامل، أبرزها توجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد الشكوك حول استقلالية البنك الفيدرالي الأميركي، وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن احتمالات خفض الفائدة، والإقبال على الذهب بديلًا عن الدولار، إلى جانب التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على قطاع غزة واحتمال انخراط الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة لدعم إسرائيل، كلها عوامل ساهمت في تعزيز أسعار المعدن النفيس عالميًا.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

النائبة أمل سلامة

أمل سلامة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد قوة مصر وصلابة قيادتها في مواجهة التحديات المتصاعدة

مجلس النواب

نواب البرلمان: منصة تصدير العقار المصري نقلة نوعية تدعم الصناعة الوطنية وتعزز موارد الدولة

تصدير العقار

برلمانية: منصة تصدير العقار المصري تدعم الصناعة الوطنية وتفتح أسواقا جديدة

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

