مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل
مدبولي: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟
ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا.. شوبير يكشف التفاصيل
مصايف الإسكندرية: ضعف نسب الإشغال ورفع الرايات الحمراء بالعجمي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل .. الإفتاء تجيب
وفاة سيدة سقطت عليها بلكونة عقار في حدائق القبة| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أستاذ علوم سياسية: أمريكا تعرقل تحركات الاعتراف بفلسطين

دولة فلسطين
دولة فلسطين
ياسمين القصاص

مواقف الدول من الاعتراف بفلسطين.. هناك بعض الدول تقوم بالاعتراف الكامل وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي، بينما يتبنى آخرون سياسات مترددة أو لا يزالون في مرحلة الحياد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الإدارة الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات دخول لوفد فلسطيني يعكس مسعى واضحا من واشنطن لعرقلة أي تحركات عربية أو دولية تهدف إلى تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين، هذه الخطوة تحمل دلالات رمزية قوية، خصوصًا أنها تأتي في وقت لا تزال فيه قنوات الاتصال بين الولايات المتحدة وفلسطين قائمة، وكان آخرها اللقاء الذي جمع وفدا أمريكيا بالرئيس محمود عباس في رام الله.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سبق واتخذت قرارا بوقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، وهو ما كان له تأثير كبير في تقليص قدرة السلطة على أداء دورها السياسي والاقتصادي". 

وتابع: "بذلك، اقتصر الدور الفلسطيني في الكثير من الأحيان على التنسيق الأمني، مما أضعف قدرتها على توسيع تأثيرها في الساحة الدولية، وفي هذا السياق، يجب أن نتفهم الوضع الصعب الذي يواجهه الرئيس الفلسطيني في ظل الضغوط الإقليمية والدولية الحالية، ولا ينبغي تحميله مسؤوليات تفوق طاقته في هذه المرحلة المعقدة".

وأشار فهمي، إلى أن  قد يكون لهذا القرار تأثير معاكس قد يصب في مصلحة الموقف الفلسطيني، فقد يدفع هذا التحرك بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر استقلالا عن واشنطن، خاصة في ظل التباينات القائمة بين الطرفين بشأن قضايا دولية أخرى مثل إيران وروسيا. 

واختتم:  " كل ما يحدث قد يساهم إعادة القضية الفلسطينية إلى جدول أولويات المجتمع الدولي، وبالتالي قد يشكل دافعا لتعزيز الدعم للدولة الفلسطينية على الصعيد الدولي".

فلسطين غزة قطاع غزة دولة فلسطين الاحتلال إسرائيل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

وزير الخارجية البلجيكي

بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

فولوديمير زيلينسكي- الرئيس الأوكراني

الخميس المقبل.. زيلينسكي يلتقي بقادة أوروبيين في باريس للتسوية بين موسكو وكييف

بوتين

بوتين: روسيا لن تهاجم أحدا ومزاعم مهاجمتنا أوروبا استفزازي

ديفيد لامي

وزير الخارجية البريطاني: يجب وقف المجاعة وارتقاء 44 شهيدًا بغزة منذ الفجر

على اد الايد.. طريقة عمل حلاوة المولد

تموين الشرقية يضبط 13 طن فحم وبخور ناموس ببلبيس

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟

صحة سوهاج تغلق مركز حضانات غير مرخص وتضبط أدوية منتهية الصلاحية بساقلتة

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

