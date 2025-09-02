حزب "المصريين": استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن إدانة مصر لاستمرار توسع العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة تعكس موقفًا راسخًا ومبدئيًا يستند إلى عوامل تاريخية وجغرافية وسياسية مُتعددة، ويأتي هذا الموقف من منطلق مسؤولية مصر كدولة جوار رئيسية، لها حدود مشتركة مع قطاع غزة، وتاريخ طويل من الوساطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 العدوان المستمر على قطاع غزة يُشكل كارثة إنسانية غير مسبوقة

​وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن مصر تعتبر أن العدوان المستمر على قطاع غزة يُشكل كارثة إنسانية غير مسبوقة، تؤثر بشكل مباشر على المدنيين الفلسطينيين، وتأتي إدانة مصر تعبيرًا عن رفضها الصريح للاستهداف العشوائي للمدنيين، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان، وهي ممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن التصعيد العسكري يُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، فاستمرار العدوان يؤدي إلى موجات نزوح محتملة نحو الحدود المصرية، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على مصر ويُهدد استقرار المنطقة؛ لذا تسعى مصر جاهدة لوقف التصعيد لمنع أي تداعيات أمنية على حدودها.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مصر ترى أن الحل العسكري لن يُحقق سلامًا مستدامًا، بل سيُزيد من تعقيد الأزمة، وتؤكد دائمًا على ضرورة العودة إلى مسار المفاوضات، وإيجاد حل سياسي شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحل الذي يتماشى مع المبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ​يُضفي ثقلًا على التحركات الدبلوماسية العربية والدولية لوقف العدوان؛ فإدانة مصر ليست مجرد بيان شكلي، بل هي دعوة صريحة للمجتمع الدولي للتحرك بشكل فعال لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة.

وأكد أن الموقف المصري يجمع بين الالتزام بالقيم الإنسانية والمسؤولية الإقليمية، مع التأكيد على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

