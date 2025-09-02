إيطاليا تبدي استعدادها للعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

وجهت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين ونظيرها الإيطالي أنطونيو تياني دعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وحماية المدنيين في غزة، وإيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال زيارة وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية برفقة نظيرها الإيطالي عددا من مستشفيات العاصمة الإيطالية روما؛ للاطمئنان على الجرحى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، والاطلاع على أوضاعهم الصحية والإنسانية، إلى جانب لقاء المرافقين وعائلاتهم.

كما ثمّنت شاهين الجهود الإيطالية في استقبال الجرحى وتقديم الرعاية الصحية لهم، معتبرة ذلك تعبيرًا عن عمق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والإيطالي.

من جهته، أكد الوزير الإيطالي التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم والرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، ومستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، بما في ذلك المساهمة في إعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب.