«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
محمد على

استدعت فرنسا السفير الإيطالي بعد أن تحدى نائب رئيس الوزراء الإيطالي الرئيس الفرنسي بسبب اقتراحه نشر جنود أوروبيين في أوكرانيا في تسوية ما بعد الحرب، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي يوم السبت.

عندما طُلب في وقت سابق من هذا الأسبوع التعليق على دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنشر جنود أوروبيين في أوكرانيا بعد أي تسوية مع روسيا، استخدم نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني عبارة باللهجة الميلانية التي يمكن ترجمتها بشكل فضفاض إلى "اذهب إلى الخارج".

وذكر "اذهب إلى هناك إن شئت. ارتدِ خوذتك، وسترتك، وبندقيتك، واذهب إلى أوكرانيا"، هذا ما قاله للصحفيين، في إشارة إلى ماكرون.

وانتقد سالفيني، الزعيم الشعبوي لحزب الرابطة اليميني ووزير النقل الإيطالي في الحكومة القومية المحافظة بقيادة جورجيا ميلوني، ماكرون مرارا وتكرارا، وخاصة فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقال مصدر دبلوماسي إن السفير الإيطالي تم استدعاؤه يوم الجمعة، في أحدث حلقة من سلسلة من الصدامات الدبلوماسية بين باريس وروما قبل وبعد تولي ميلوني السلطة في عام 2022.

وذكر المصدر أن "السفير تم تذكيره بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين بلدينا، وكذلك مع التطورات الثنائية الأخيرة، التي أبرزت التقارب القوي بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالدعم الثابت لأوكرانيا".

يعمل ماكرون، مع قادة  العالم الآخرين، ولا سيما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لحشد الدعم لأوكرانيا في حالة وقف إطلاق النار.

