سريعة الانتشار.. غزة تواجه سلالة فيروسية قاتلة تشبه كورونا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن ‏غزة تواجه سلالة فيروسية جديدة ، حيث أعراضه قاتله تتشابه مع أعراض فيروس كورونا القاتلة، لافتة إلى انها سريعة الإنتشار بين الأطفال وسط المجاعة والحصار وانهيار المنظومة الصحية.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في قطاع غزة .

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى وفاة 185فلسطينيا بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

وقالت أيضا: من ضمنهم 12 طفلا منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة.

وأضافت :43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يُعانون من سوء التغذية وأكثر من 55 الف سيدة حامل ومرضع يُعانين من سوء التغذية.

ونوهت إلى أن %67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات.

وفي نهاية بيانها حذرت من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، عن وصول 16 شهيدًا وعدد من المصابين، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في المدينة، بحسب وكالة الانباء "وفا".

وأوضحت المصادر أن المستشفى استقبل 9 شهداء وعددًا من المصابين عقب قصف طائرات الاحتلال محيط ملعب الوحدة في حي تل الهوا جنوب غرب غزة، فيما وصل إلى المستشفى7 شهداء ومصابون آخرون جراء استهداف منزل في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.