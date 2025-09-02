الصفدي: سلاح التجويع الصهيوني يفاقم المجاعة في قطاع غزة

أكد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن مواجهة الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، ومنها استخدام التجويع كسلاح، أدى إلى تفاقم المجاعة في غزة، مشيراً إلى أن هذا الوضع يتطلب تحركاً عاجلاً لوضع حد لهذه الممارسات.

دعوة الأردن للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ودعا الوزير الأردني ، خلال مؤتمر صحفي الدول التي تؤيد حل الدولتين إلى ترجمة مواقفها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشدداً على أن هذا الاعتراف خطوة أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.