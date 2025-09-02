قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026
الصفدي: سلاح التجويع الصهيوني يفاقم المجاعة في قطاع غزة
4 دول أفريقية تستعد لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال سبتمبر
وزير الخارجية يوكد دعم مصر الكامل لدور الأونروا الحيوي في توفير الخدمات للفلسطينيين
أيمن الصفدي يطالب بتطبيق القانون على الكيان الصهيوني
إسرائيل ترتكب جرائم حرب.. أقدم يهودي في الكونجرس يعلن تقاعده ويهاجم الاحتلال
لأول مرة منذ 8 سنوات| كتاب جديد لرياضيات أولى ابتدائي بمعايير يابانية
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية يشهد لقاءً موسعاً ضم نخبة من المسؤولين والبارزين من مصر وسلوفينيا
صحة غزة تعلن وفاة 13 حالة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال
انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 8 أشخاص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي
وزير الخارجية: تجاهل ما يحدث في قطاع غزة عار على الغرب والإنسانية

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خلال منتدى بليد الاستراتيجي المنعقد في سلوفينيا، إن تجاهل ما يحدث في قطاع غزة عار على الغرب والإنسانية، وعلى المجتمع الدولي رفض الإبادة الجماعية في غزة.

ومن جانبه أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أن القانون الدولي يتم تطبيقه ضمن ميزان القوى، وأن الجميع يتابع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ولكن جميع القيم الإنسانية تم انكارها.

وأضاف الصفدي، خلال الجلسة النقاشية ضمن منتدى بليد الاستراتيجي المنعقد في سلوفينيا بمشاركة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أنه يطالب الجميع باحترام القانون، وأن يكون تطبيق القوانين بشكل متساوي، وأن يطبق القانون على إسرائيل.

ولفت إلى أن هناك 2.3 مليون شخص يموتون والعالم لا يستطيع فعل شئ، وأن الجميع لا يفتقد الأفكار،ولكن نفتقد الإرادة.

