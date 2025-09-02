مراسل القاهرة الإخبارية: قطاع غزة شهد أمس ليلة دامية جديدة

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، يوسف أبو كويك، أن قطاع غزة شهد ليلة دامية جديدة، تخللتها سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت أحياءً سكنية ومراكز توزيع مساعدات، وأسفرت عن استشهاد نحو 45 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء.

وأوضح أبو كويك، أن الغارات تركزت بشكل خاص في مدينة غزة، حيث استُهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى، ما أدى لاستشهاد 12 شخصًا، تلتها غارة أخرى في حي الشيخ رضوان أوقعت 8 شهداء، كما وصلت جثامين ثلاثة شهداء إلى عيادة الشيخ رضوان بعد استهدافهم في منطقة جباليا النزلة، التي باتت، إلى جانب مناطق أبو إسكندر وبركة الشيخ رضوان، من أكثر المناطق سخونة في القطاع.

وأشار أبو كويك، خلال رسالة على الهواء، إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة الاستهداف المكثف لأي تحرك في تلك المناطق، مستخدمًا العربات المفخخة لخلق دمار واسع في البنية التحتية والأحياء السكنية، مضيفا أن القصف المدفعي طال أيضًا منطقة الزرقاء والأطراف الشرقية لحي الصبرة، في وقت تشهد فيه مناطق غرب حي الزيتون عملية "إعادة انتشار" للقوات الإسرائيلية، لكنها لا تزال خطرة، حيث تعرّض مواطنون للقصف أثناء محاولتهم العودة لتفقد منازلهم.

وفي مدينة خان يونس، أوضح أبو كويك أن الاحتلال واصل عملياته الميدانية في المناطق الغربية ووسط المدينة، مشيرًا إلى أن الجرافات والآليات العسكرية تنفذ عمليات تدمير ونسف واسعة في مختلف الأحياء، قبل أن تتراجع شرقًا صباح كل يوم، وتسيطر قوات الاحتلال ناريًا على وسط المدينة، فيما تزدحم المنطقة الغربية، خصوصًا منطقة المواصي التي تُصنّف "منطقة إنسانية"، بنحو مليون مواطن نزحوا من مناطقهم جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أسابيع.