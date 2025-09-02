قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
رغم التعنت الإسرائيلي.. جهود مصرية وعالمية لكسر الحصار على قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

في ظل ما يعانيه قطاع غزة من حرب ومجاعة وحصار صهيوني، يحاول العالم أن يكسر هذا الحصار بعده طرق، بالرغم من التعنت الصهيوني الواضح ومنع عبور شاحنات المساعدات الإنسانية للقطاع وتوفير المواد الغذائية والمياه والأدوية للمواطنين داخل القطاع.

أسطول الصمود

وتحرك أسطول من 20 سفينة مدينة برشلونة يوم الأحد حاملةً أكثر من 300 فرد من أفراد الطاقم ومساعدات إنسانية لغزة، في أكبر محاولة حتى الآن لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 18 عامًا.

وقد التحقت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الإيرلندي ليام كانينغهام بأفراد طاقم أسطول الصمود العالمي، الذي يسعى لجلب الطعام والماء والأدوية للقطاع المحاصر.

كسر الحصار داخل غزة

المجاعة في غزة

تشارك وفود من 44 دولة، ومن المتوقع أن تنضم إلى القافلة سفن أخرى من إيطاليا وتونس واليونان وصقلية قبل وصول الأسطول إلى غزة حوالي 14 أو 15 سبتمبر. لكن إسرائيل أوقفت محاولات سابقة لاختراق الحصار.

تأتي هذه المبادرة في ظل معاناة قطاع غزة من مجاعة شديدة، حيث تم الإبلاغ عن وفاة 332 فلسطينياً، بينهم 124 طفلاً، بسبب سوء التغذية خلال الحرب التي استمرت 23 شهراً وأسفرت عن مقتل أكثر من 63,000 شخص.

جهود الدولة المصرية 

قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

ولا تزال قوافل المساعدات الإنسانية تتوافد عبر الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم، حيث دخلت بالفعل ثلاث شاحنات، في حين تنتظر دفعة رابعة الإذن بالعبور، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت شاحنة واحدة فقط، بينما تستمر بقية الشاحنات في الخضوع لعمليات الفحص والتدقيق منذ ساعات الصباح الأولى.

قطاع غزة أسطول الصمود الاحتلال الإسرائيلي المجاعة في غزة

