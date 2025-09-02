قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة

انطلقت صباح اليوم (الثلاثاء) ، من ساحة ميناء رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة ، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة".

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري، بأن القافلة تحتوي على سلاسل غذائية مختلفة ومتنوعة مثل الطحين والأرز والسكر والزيت والمعلبات وحليب الأطفال ، فضلا عن شاحنات وقود، كما تضم أيضا مستلزمات طبية وعلاجية وأدوية وغيرها من مواد اغاثية وانسانية.

يذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو الماضي، وتضم آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، وأطنان من الوقود.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وفي مايو الماضي، أدخلت سلطات الاحتلال كميات محدودة من المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، وفق آلية نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رغم رفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) لتلك الآلية لمخالفتها للآليات الدولية المستقرة بهذا الشأن.