نقابة الغزل والنسيج تشيد بالموقف المصري وترفض محاولات تهجير سكان غزة بالقوة

أصدرت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم بيانا جددت فيه دعمها الكامل للموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض التهجير، وإدانة ممارسات منع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي يعتبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وأعلنت النقابة العامة أن جميع عمال الغزل والنسيج في مصر على قلب رجل واحد، يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجددون تفويضه المطلق باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي في الداخل والخارج.

كما تدين النقابة العامة كافة الممارسات التي يقوم بها البعض بالاعتداء على سفارات مصر بالخارج في محاولة للضغط على مصر من أجل تغيير موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب في استرداد أرضه التي يغتصبها الاحتلال.

وطالبت النقابة العامة كافة المنظمات الدولية ذات الصلة باتخاذ موقف حاسم ضد ممارسات الاحتلال وارتكاب جرائم جرب ضد الإنسانية في فلسطين.