الذهب يلمع.. مخاوف الفيدرالي وحرب غزة تدفع الأسعار للصعود القياسي

أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن أسعار الذهب في السوق المحلي سجلت خلال الأيام الماضية ارتفاعات متتالية، مدفوعة بصعود البورصة العالمية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4725 جنيهًا، بزيادة قدرها 170 جنيهًا خلال شهر أغسطس فقط.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد” أن أسعار الذهب عالميًا شهدت موجة صعود قوية، مع اقتراب الأونصة من مستوى 3500 دولار وتسجيلها حاليًا نحو 3475 دولارًا.

وأرجع هذه الارتفاعات إلى عدة عوامل، أبرزها توجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد الشكوك حول استقلالية البنك الفيدرالي الأميركي، وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن احتمالات خفض الفائدة، والإقبال على الذهب بديلًا عن الدولار، إلى جانب التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على قطاع غزة واحتمال انخراط الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة لدعم إسرائيل، كلها عوامل ساهمت في تعزيز أسعار المعدن النفيس عالميًا.