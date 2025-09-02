قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الاعتراف بالدولة الفسليطينية| تحركات دبلوماسية ومواقف دولية متزايدة.. وخبير يكشف

الاعتراف بدولة فلسطين
الاعتراف بدولة فلسطين
ياسمين القصاص

في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، تلعب مصر دورا محوريا في دعم الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، سواء في المجال السياسي أو الإنساني، وترفض مصر أي مخطط إسرائيلي يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة أو السيطرة على أراضيهم بالقوة، وتؤكد على موقفها الثابت في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الإدارة الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات دخول لوفد فلسطيني يعكس مسعى واضحا من واشنطن لعرقلة أي تحركات عربية أو دولية تهدف إلى تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين. هذه الخطوة تحمل دلالات رمزية قوية، خاصة أنها تأتي في وقت لا تزال فيه قنوات الاتصال بين الولايات المتحدة وفلسطين قائمة، وكان آخرها اللقاء الذي جمع وفدا أمريكيا بالرئيس محمود عباس في رام الله.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سبق واتخذت قرارا بوقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، وهو ما كان له تأثير كبير في تقليص قدرة السلطة على أداء دورها السياسي والاقتصادي". 

وتابع: "بذلك، اقتصر الدور الفلسطيني في الكثير من الأحيان على التنسيق الأمني، مما أضعف قدرتها على توسيع تأثيرها في الساحة الدولية، وفي هذا السياق، يجب أن نتفهم الوضع الصعب الذي يواجهه الرئيس الفلسطيني في ظل الضغوط الإقليمية والدولية الحالية، ولا ينبغي تحميله مسؤوليات تفوق طاقته في هذه المرحلة المعقدة".

وأشار فهمي، إلى أن  قد يكون لهذا القرار تأثير معاكس قد يصب في مصلحة الموقف الفلسطيني، فقد يدفع هذا التحرك بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر استقلالا عن واشنطن، خاصة في ظل التباينات القائمة بين الطرفين بشأن قضايا دولية أخرى مثل إيران وروسيا. 

واختتم:  " كل ما يحدث قد يساهم إعادة القضية الفلسطينية إلى جدول أولويات المجتمع الدولي، وبالتالي قد يشكل دافعا لتعزيز الدعم لفلسطين على الصعيد الدولي".

وتتابع القاهرة عن كثب التطورات الميدانية والدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث تعمل على تعزيز الجهود العربية والدولية لوقف محاولات تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، كما تقدم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. 

وتحرص مصر على التواصل المستمر مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، بهدف ضمان وحدة الموقف الفلسطيني، وهو ما يعزز من قدرة الدولة المصرية على التصدي للمخططات الإسرائيلية، وهذا التنسيق المستمر يعكس دور مصر الريادي كوسيط رئيسي في أي جهود سلام مستقبلية.

أما عن دعم المجتمع الدولي لفلسطين، أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن بلجيكا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يشكل خطوة إضافية في إطار الضغوط الدولية على إسرائيل

وهذا التصريح يعكس تزايد الدعم الدولي لفلسطين بعد خطوات مماثلة من دول مثل أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا، وهو ما يضاعف الضغوط على إسرائيل في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات واسعة بسبب تصعيدها العسكري في قطاع غزة.

وأوضح بريفو في تصريحات له أنه سيتم فرض 12 عقوبة "صارمة" على إسرائيل، تشمل حظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية. 

كما أعلن عن اتخاذ إجراءات ضد قادة حركة حماس، عبر إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم في بلجيكا، وقال بريفو إن هذا القرار يأتي في ضوء "المأساة الإنسانية" في فلسطين، خاصة في غزة، وفي رد على "العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي".

من جهته، أكد الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية كانت محورية في دفع العديد من دول أوروبا لإعلان نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة. 

وأشار التلولي،  إلى أن مصر قد قدمت مساعدات ضخمة للشعب الفلسطيني منذ بداية التصعيد في أكتوبر الماضي، رغم تعنت إسرائيل الذي حال دون وصول بعض المساعدات.

وشدد التلولي على أهمية تحرك المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، مؤكدا أن هناك تحضيرات لإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع، بما يسهم في دعم الشعب الفلسطيني واستعادة الأمل في بناء دولة فلسطينية مستقلة.

والجدير بالذكر، أن مصر تبقى عنصرا أساسيا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال التأثير الدبلوماسي أو الدعم الإنساني، ما يعكس التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

فلسطين دولة فلسطين الفلسطينيين سكان غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد إجراءات صارمة.. استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي

أرشيفية

زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد