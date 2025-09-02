قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني: لدينا 1000 قرار أممي يخص فلسطين لم ينفذ أي منها.. والعالم يكتفي بالتنديد

محمود عباس- الرئيس الفلسطيني
محمود عباس- الرئيس الفلسطيني
هاجر رزق

صرح محمود عباس، الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، إن "إسرائيل تريد تدمير فلسطين بالكامل"، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية لا تمانع بشراكة عربية أو دولية لإدارة قطاع غزة.

كما أكد الرئيس الفلسطيني أن "غزة تمر بمجاعة حقيقية.. من لم يمت بالحرب في غزة يموت جوعاً.. أعداد من يموتون جوعا في غزة أكثر ممن يموتون قتلاً". ورأى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مصمم على الاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أنه "يريد أن يبقى رئيساً للوزراء كي لا يحاكم" في إسرائيل.


 

وأشار عبّاس لسقوط "ما لا يقل عن 200 ألف قتيل وجريح في غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل تواصل نهجها بينما العالم يكتفي بالتنديد". وقال إن الفلسطينيين "اعتادوا على عدم تنفيذ القرارات الدولية بشأن فلسطين"، مضيفاً: "لدينا 1000 قرار أممي يخص فلسطين لم ينفذ أي منها".


 

من جهة أخرى، قال عباس إن "للأردن ومصر موقف مشرف لمنع التهجير من غزة والضفة"، مضيفاً: "نعمل على وقف تهجير الشعب الفلسطيني".


 

وأكد أن "السلطة الفلسطينية تنشط دبلوماسياً لوقف الحرب على غزة"، مضيفاً: "نحن مستعدون لتسلم حكم غزة ولدينا الإمكانيات لذلك.. ولا مانع لدينا من شراكة عربية أو دولية في إدارة غزة".

وشدد عباس على أنه "لم يكن هناك تنازلات فلسطينية في اتفاق أوسلو"، مضيفاً أن هذا الاتفاق "أتاح لـ 1.8 فلسطيني العودة لأرض الوطن". وأكد أن نتنياهو حاول "إلغاء أو تجميد اتفاق أوسلو"، لكن هذا الاتفاق "ثنائي" و"لا يمكن إلغاؤه من طرف واحد". وأوضح قائلاً: "اتفقنا في أوسلو على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير.. والإسرائيليون نادمون على الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً للفلسطينيين".


 

وقد رأى الرئيس الفلسطيني أن "نتنياهو لا يريد دولة فلسطينية متكاملة الأطراف"، مضيفاً "اعترفنا بإسرائيل منذ 1988 ورغم ذلك تمنع قيام دولة فلسطينية".

وتابع: "149 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية.. وأبلغني عدد من رؤساء الدول نيتهم الاعتراف بدولة فلسطين.. وسنذهب للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لفلسطين".

الرئيس الفلسطيني إسرائيل فلسطين غزة الحرب الشعب الفلسطيني

