الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يستخدم الإبادة الجماعية والتجويع لضمان السيطرة على غزة

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن قمة العشرين التي انعقدت، تم اقامتها بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أن غزة أصبحت منطقة مجاعة، مشيرا إلى أن التجويع الذي يعاني منه سكان غزة، سياسة ممنهجة من العداون الإسرائيلي.

وقال صلاح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، انه تم التركيز على وقف التجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مع ضمان فتح المعابر ودخول المساعدات الغذائية والإحتياجات التي يحتاجها سكان القطاع.

وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أساليب الإبادة الجماعية والتجويع لضمان إحتلال قطاع غزة بشكل كامل وفرض سيطرته عليه.