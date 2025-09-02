سفير مصر في فاليتا يعرب عن التقدير لمالطا على اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الجاري

أعرب سفير مصر في فاليتا خالد أنيس عن التقدير لجمهورية مالطا على اعتزامها الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر الجاري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها السفير مع كلٍ من رئيسة جمهورية مالطا ميريام سبيتري ديبونو، ورئيس الوزراء روبرت أبيلا، ورئيس البرلمان المالطي أنجيلو فاروجا، بمناسبة انتهاء فترة عمله كرئيس للبعثة المصرية في مالطا.

وأعرب السفير عن شكره البالغ للمسؤولين المالطيين لدعمهم لعمل السفارة خلال السنوات الماضية، وحرصهم على استدامة العلاقات المتميزة بين البلدين.



وتناولت اللقاءات سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا خلال الفترة المُقبلة، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك دولياً وفي إقليم البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تمت الإشادة بالدور المصري للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

