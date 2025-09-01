الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها

استنكر محمد الفاوي الشروني، الأمين العام المساعد لأمانة العلاقات الحكومية بـ حزب الجبهة الوطنية، موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض لحضور وفد دولة فلسطين ومشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الفاوي أن “امتناع الولايات المتحدة عن تسهيل مشاركة الوفد الفلسطيني؛ يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الشرعية الدولية وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن حق الدول الأعضاء والمراقبة في التعبير عن مواقفها داخل المنظمة الأممية دون قيود أو تمييز".

واعتبر الفاوي أن هذا التصرف يُعد امتدادًا للسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، ويعكس استخفافًا متعمّدًا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما في المحافل الدولية التي يُفترض أن تكون منابر للعدالة والدبلوماسية، لا ساحات للهيمنة والضغط السياسي.

ودعا الأمين العام المساعد لأمانة العلاقات الحكومية بحزب الجبهة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الأعضاء في الجمعية العامة، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذا التجاوز الخطير، مطالبًا الأمم المتحدة بتوفير الحماية القانونية والسياسية للوفود الفلسطينية ومنع أي محاولات لتقويض مشاركتها في أعمال المنظمة.

وشدد الفاوي على أن الشعب المصري يقف بثبات إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، ويجدد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.