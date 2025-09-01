قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي ودعم القضية الفلسطينية
عبد الغفار: نسعى لتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات ودعم معاهد وكليات تمريض الأزهر| صور
حب زمان.. طرح كليب وائل جسار الجديد
الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها
شيخ الأزهر: خدمة المرضى ورعايتهم من أشرف المهن وأعظم القربات إلى الله
رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 و رسومها وشروطها ..اعرف الخطوات
مباح شرعا.. الإفتاء: لا دليل على منع شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار حكومي
رسوب 20685 طالب في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني
مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر
وزير الخارجية يلتقي نظيره بالفاتيكان لبحث دعم السلام وتعزيز الحوار الديني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها

محمد الفاوي الشروني
محمد الفاوي الشروني
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

استنكر محمد الفاوي الشروني، الأمين العام المساعد لأمانة العلاقات الحكومية بـ حزب الجبهة الوطنية، موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض لحضور وفد دولة فلسطين ومشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الفاوي أن “امتناع الولايات المتحدة عن تسهيل مشاركة الوفد الفلسطيني؛ يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الشرعية الدولية وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن حق الدول الأعضاء والمراقبة في التعبير عن مواقفها داخل المنظمة الأممية دون قيود أو تمييز".

واعتبر الفاوي أن هذا التصرف يُعد امتدادًا للسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، ويعكس استخفافًا متعمّدًا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما في المحافل الدولية التي يُفترض أن تكون منابر للعدالة والدبلوماسية، لا ساحات للهيمنة والضغط السياسي.

ودعا الأمين العام المساعد لأمانة العلاقات الحكومية بحزب الجبهة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الأعضاء في الجمعية العامة، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذا التجاوز الخطير، مطالبًا الأمم المتحدة بتوفير الحماية القانونية والسياسية للوفود الفلسطينية ومنع أي محاولات لتقويض مشاركتها في أعمال المنظمة.

وشدد الفاوي على أن الشعب المصري يقف بثبات إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، ويجدد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب الجبهة الوطنية بحزب الجبهة الجبهة الوطنية الولايات المتحدة الوفد الفلسطيني

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ| القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

رابط صندوق الإسكان.. كيفية حجز الشقق بالإسكان الاجتماعي 2025

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير دار الهدايا بالإسكندرية

شيخ الأزهر ووزير الصحة

بحضور فضيلة الإمام الأكبر.. توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة

بالصور

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة

نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

