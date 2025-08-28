القصير: الجبهة الوطنية لن يخوض الانتخابات الفردية في كل الدوائر

أكد السيد القصير الأمين العام لـ حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب من خلال بعض لجانه درس انتخابات الشيوخ جيدا للاستفادة منها في انتخابات مجلس النواب، كما أن الحزب يملك خريطة واضحة بمعظم الدوائر، لراغبي الترشح من أعضائه وكذلك المنافسين سواء حزبيين أو مستقلين، موضحا أن أمناء المحافظات وكوادر الحزب بذلوا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء في استكمال التشكيلات أو انتخابات الشيوخ.

وأضاف القصير، خلال اجتماع لقيادات الحزب، أن الحزب لن يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية في كل الدوائر، لكنه سيختار عدد منها للترشح بها، لأن الحزب يرى ضرورة أن تكون التجربة الانتخابية الأولى له في مجلس النواب لا تسعى للأغلبية بل إلى وجود عدد معقول ومؤثر داخل النواب.

وأوضح الأمين العام أن كل كوادر الحزب ملتزمة بدعم المرشحين الذين سيتم اختيارهم، وأن هناك خطط تم إعدادها لدعم المرشحين شعبيا وتثقيفيا وإعلاميا خلال مرحلة الإنتخابات