قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الجبهة الوطنية: نسعى لتمثيل فاعل ومؤثر في البرلمان.. ونتأنى لنحسن الاختيار

عاصم الجزار
عاصم الجزار
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية أن قيادات الحزب تعكف في اجتماعات مكثفة على اختيار مرشحيه في مجلس النواب بمواصفات ومعايير محددة تضمن تمثيلا فاعلا ومؤثرا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن الحوار مفتوح بين لجان الاختيار بالحزب وأمناء المحافظات للاستقرار على قوائم المرشحين، سواء على مقاعد القائمة أو مقاعد الفردي.

ولفت الجزار خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الحزب إلى أن معايير الاختيار واضحة وتتمثل في الشعبية والنزاهة والسمعة الطيبة والقدرة على خدمة المواطنين، والتعبير عن توجهات وبرامج الحزب تحت القبة.

وأضاف: إن عملية الترشيحات يتم مناقشتها على نطاق واسع لضمان حسن اختيار ممثلي الحزب في مجلس النواب، خاصة أن الجبهة الوطنية يراهن على تحقيق كثير من طموحات الناس في الفصل التشريعي المقبل. 

وشدد الجزار على أن الإقبال على الترشح باسم الحزب كبير، مقارنة بحداثته وعمره السياسي في الشارع المصري، وهي مسؤولية وثقة كبيرين تحتم على الجميع التماسك والتريث في الاختيارات لضمان وحدة الحزب الذي انطلق منذ أشهر قليلة واستطاع تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية بما يملكه من كفاءات وطنية قادرة على التفكير في المستقبل، وكوادر شعبية متوغلة مع الناس بأحلامها وطموحاتها ومشكلاتها أيضا.

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية جبهة وطنية أحزاب عاصم الجزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

جنازة عاطف كامل

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

تموين الشرقية

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

بالصور

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد