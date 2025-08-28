رئيس الجبهة الوطنية: نسعى لتمثيل فاعل ومؤثر في البرلمان.. ونتأنى لنحسن الاختيار

أكد د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية أن قيادات الحزب تعكف في اجتماعات مكثفة على اختيار مرشحيه في مجلس النواب بمواصفات ومعايير محددة تضمن تمثيلا فاعلا ومؤثرا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن الحوار مفتوح بين لجان الاختيار بالحزب وأمناء المحافظات للاستقرار على قوائم المرشحين، سواء على مقاعد القائمة أو مقاعد الفردي.

ولفت الجزار خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الحزب إلى أن معايير الاختيار واضحة وتتمثل في الشعبية والنزاهة والسمعة الطيبة والقدرة على خدمة المواطنين، والتعبير عن توجهات وبرامج الحزب تحت القبة.

وأضاف: إن عملية الترشيحات يتم مناقشتها على نطاق واسع لضمان حسن اختيار ممثلي الحزب في مجلس النواب، خاصة أن الجبهة الوطنية يراهن على تحقيق كثير من طموحات الناس في الفصل التشريعي المقبل.

وشدد الجزار على أن الإقبال على الترشح باسم الحزب كبير، مقارنة بحداثته وعمره السياسي في الشارع المصري، وهي مسؤولية وثقة كبيرين تحتم على الجميع التماسك والتريث في الاختيارات لضمان وحدة الحزب الذي انطلق منذ أشهر قليلة واستطاع تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية بما يملكه من كفاءات وطنية قادرة على التفكير في المستقبل، وكوادر شعبية متوغلة مع الناس بأحلامها وطموحاتها ومشكلاتها أيضا.