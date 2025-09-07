مفيدة شيحة: الاختفاء المفاجيء يكسر القلب ويؤثر سلبا على النفس لفترة طويلة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة من برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، عن العلاقات العاطفية، حملت عنوان "العلاقات المعلقة .. صدمة الغياب المفاجيء ودوامة الأسئلة".

وتسائلت الإعلامية مفيدة شيحة، :"ما الاسباب التي تجعل إنسان يعيش في حياة مستقرة وسعيدة يقرر الاختفاء المفاجيء؟، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثير للجدل للغاية.

تخيل تبقي عايش قصة حب وفجأة يختفي شريك الحياة دون توديع

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة: "تخيل تبقي عايش قصة حب وفجأة يختفي شريك الحياة دون توديع أو اي شيء، وهذا الأمر يكسر القلب ويفقد الثقة في النفس".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الاختفاء المفاجيء يغير النظرة للحب والعلاقات وهذا الأمر يترك صدمة في النفس وتأثير طويل المدى.