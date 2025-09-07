قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المشاط: طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للحوار المجتمعي حتى نوفمبر المقبل

كتب محمود مطاوع

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن طرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» للحوار المجتمعي، وذلك من خلال تطبيق شارك التابع للوزارة، إلى جانب موقعها الإلكتروني، بما يتيح لخبراء الاقتصاد والمتخصصين والباحثين من الاطلاع على تفاصيل السردية وإبداء مقترحاتهم وآرائهم على مدار الشهرين المقبلين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على خلق حوار مجتمعي بنّاء حول تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية»، التي تُمثل إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025-2026/2027، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، إعادة توجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتبادل والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وشددت على أن الحكومة أخذت بالملاحظات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني في شقها الاقتصادي، فضلًا عن التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

ومن المُقرر أن تُتاح الفصول الكاملة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المقبل، على أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي حولها لمدة شهرين تنتهي في نوفمبر المقبل.

وفي إطار الحوارات المجتمعية، سيتم أيضًا تضمين مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2025 المقرر انعقاده خلال نوفمبر المقبل، والذي يقوم على تنظيمه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المشاط تطبيق شارك

