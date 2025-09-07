ودَّعهم بالمطار.. وزير الرياضة يدعم منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد بمطار القاهرة الدولي؛ لدعم ومؤازرة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل سفرها إلى العاصمة البوركينية؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز ورفع رصيدهم إلى 22 نقطة، لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال.

وأكد وزير الشباب والرياضة ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن لتحقيق الانتصار خارج الديار وإسعاد الجماهير المصرية.

وأشار إلى أن المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل دعم كامل من القيادة السياسية للرياضة والمنتخبات الوطنية.