قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة والمشروم، فهو من الأطباق الجانبية اللذيذة و السهل تطبيقها في البيت.



مقادير جلاش باللحمة المفرومة والمشروم





● لفة جلاش

● سمنة

● لحمة مفرومة

● بصل

● ثوم

● مشروم

● زيتون شرائح

● جبنة مبشورة شيدر ومتزاريلا

● ملح

● فلفل

● بهارات

● فلفل ألوان

● فلفل حار

للوجه:

● بيضة

● لبن

● حبة البركة



طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة والمشروم



يشوح البصل مع الثوم في السمنة ثم يضاف اللحمة المفرومة

ثم يضاف المشروم والزيتون وكل البهارات

في البايركس يدهن بالسمنة ثم يرص طبقات الجىش ويدهن بين الطبقات بالسمنة

ثم يوضع حشوة اللحمة بالخضار ثم ترص باقي طبقات الجلاش

ثم يوضع خليط البيض واللبن على الوجه ثم يضاف الجبنة الشيدر والموتزاريلا

ثم يضاف رشة من حبة البركة وتقدم