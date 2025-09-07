قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير البان كيك .

طريقة عمل البان كيك 

كوب حليب

كوب دقيق جميع الاستخدامات.

بيضة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة

فانيليا.

رشة ملح.

٢ملعقه زبدة مذابة.

زبدة لدهن الطاسة.

للتقديم حسب الرغبه

طريقة تحضير البان كيك 

في وعاء الخلاط الكهربائي يوضع الحليب والبيضة وملعقة الخل والفانيليا والسكر.

تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الدقيق والبكينج بودر ورشة الملح والزبدة المذابة.

تخفق مكونات البان كيك مرة أخرى ثم يتم تسخين الطاسة الغير لاصقة والمدهونة زبدة.

يوضع كمية قليلة من خليط البان كيك في منتصف الطاسة ويترك مدة 3 دقائق لينضج.

يقلب البان كيك على الجانب الآخر وتكرر نفس الخطوة مع باقي مقدار عجينة البان كيك.

يتم تزيين 🥞 البان كيك بالكريم شانتيه الموضوع في كيس حلوني ثم يوضع فوقه قطعه اخري من البان كيك.

ثم يضاف علي البان كيك في صوص الشوكولاتة ويرص على طبق مسطح.

تكرر نفس الخطوة مع باقي مقدار فطائر البان كيك وبعد أن يتماسك الصوص على البان كيك يتم تقديمها للأطفال.

عمل البان كيك في الخلاط

طريقة عمل البان كيك في الخلاط هي الطريقة الأسهل على الإطلاق في تحضير هذه الوصفة، حيث تخفق المكونات السائلة ثم يضاف لها المكونات الجافة وتخفق مرة أخرى، ومن ثم يوضع خليط البان كيك في الثلاجة مدة 10 دقائق على الأقل وبعدها تتم عملية التسوية السهلة شرط استخدام مقلاة غير لاصقة.

