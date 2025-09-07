زي محلات الكشري.. طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ

تعد المكرونة من الأكلات اللذيذة التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم اليك طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ في المنزل بأسرار محلات الكشري.
مقادير طاجن المكرونة بالفراخ
كيس مكرونة.
4 ملاعق من الزيت.
بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
200 جرام من صدور الدجاج مقطعة مكعبات.
2 ورقة لورا.
ملح وفلفل أسود.
2 كوب عصير طماطم.
ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة خل.
فلفل حار حسب الذوق
كوب ماء ساخن.
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
طريقة تحضير طاجن المكرونة بالفراخ
1- نرفع مقلاة على النار مع الزيت وعندما يسخن يضاف البصل و الفلفل الحار ويقلب حتى يذبل ثم صدور الدجاج المقطعة مع رشة من الملح والفلفل الأسودو البهارات
2- نضع ورق لورا ونترك الدجاج حتى ينضج و
في وعاء أخر نضع 2 ملعقة من الزيت مع 2 فص ثوم مهروس وعصير الطماطم، والخل والسكر ثم نضبط الملح والفلفل الأسود ونتركها على النار لكي تغلي نحضر طاجن ساخن وفي القاع يضاف خليط البصل والدجاج.
3- ثم المكرونة والصلصة وكوب ماء ساخن ملح مظبوط نغطي الطاجن بورق الفويل ويدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200.
4- عندما تنضج المكرونة يقلب الطاجن في طبق التقديم ويقدم مع طبق سلطة خضراء ومخلل وبالهنا والشفا.