إعلامي ردا على تصريحات أحمد العوضي بأنه الأعلى أجرا: اهدى على نفسك

علق الإعلامى محمد على خير، على التصريحات الأخيرة للفنان أحمد العوضى التى قال فيها إنه «الأعلى أجرًا»، مؤكدًا أن هذه التصريحات قد تثير جدلًا كبيرًا بين الجمهور والزملاء فى الوسط الفنى.

وقال الاعلامي محمد على خير: في تصريحات تلفزيونية «إهدا على نفسك، هل أنت الأعلى أجرًا من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ومحمد رمضان؟ لا طبعا، أنت لست الأعلى أجراً، هات لى شهادة تقول إنك الأعلى مشاهدة، إنت جايب الاستحقاقية دى من أين؟ اللهجة دى تخسرك كتير».

وأضاف: «أنت لحد سنوات سابقة ما كانش حد يعرفك ولا يشوفك، لولا قصة ما اجتماعية هى اللى حطتك تحت الضوء. أنا مش ضدك، لكن ضد تصريحاتك».