طريقة عمل فرنش توست تيراميسيو .. غير تقليدي ولذيذ

فرنش توست تيراميسيو من أطباق الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ويمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف مروة مهني، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل فرنش توست تيراميسيو، فيما يلي:

مقادير فرنش توست تيراميسيو



● توست

● زبدة

● رشة كاكاو

للصوص:

● 1 كوب زبادي يوناني

● ½ ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

● 2 ملعقة صغيرة سكر بودرة



للتشريبة:

● بيضة

● فانيليا

● لبن

● ¼ ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

● 2 ملعقة صغيرة سكر بودرة



طريقة تحضير فرنش توست تيراميسيو

لعمل الصوص:

يخلط الزبادي مع القهوة ثم يضاف السكر ونقلب جيدا.

للتوست:

يخلط اللبن مع البيض والفانيلا ثم يضاف السكر والقهوة سريعة الذوبان ونقلب جيدا.

في طاسة مدهونة بالزبدة يحمص التوست حتى يصل إلى اللون البني.

يقدم ويدهن الصوص بين طبقات التوست مع رشة من الكاكاو.