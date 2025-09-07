قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بطريقة المصانع .. عمل الحلاوة الطحنية الأصلية في الخلاط

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية
ريهام قدري

تعد الحلاوة من الأصناف التي تقدم بسندوتشات المدارس ولذلك نقدم اليكي اليوم طريقة الحلاوة الطحينة مثل المصانع.

مقادير الحلاوة الطحينة 


نصف كيلو سمسم أبيض.
كوب زيت.
ممكن الاستغناء عنها وشراء الطحينة جاهزة

2 كوب ونصف طحينة.
نصف كوب ماء.
عرق حلاوة ناشف من عند العطار 35 جرام .
كوب ونصف سكر.
نصف كوب عسل جلوكوز.(اختياري) 
نصف ليمونة.
مكسرات للتزيين او فول سوداني .(اختياري)

طريقة تحضير الطحينة في البيت

احضري طاسة على النار ضعي بها السمسم واتركيه حتى يسخن فقط ثم ارفعيه من على النار.
قومى بطحن السمسم فى وعاء الكبة الكهربائية حتى يصبح أشبه بالرمل.
أضيفي السمسم المطحون والزيت فى وعاء الخلاط الكهربائى وقومى بالخفق حتى تحصلي على قوام الطحينة المناسب.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية

احضري قدر على النار ضعي به جذور عرق الحلاوة ثم أضيفي عليه كوبين من الماء واتركيه لمدة نصف ساعة حتى تتغير الماء ويصبح لونها بنى.
ارفعي الخليط من على النار وضعيه فى كوب واتركيه فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
ضعي قدر على النار أضيفي به السكر ونصف كوب من الماء واتركيه دون تقليب ثم أضيفي عصير نصف ليمونه وعسل الجلوكوز واتركيهم حتى الغليان.
لاختبار الشربات خذي ملعقة منه وضعيه فى ماء بارد إذا وجدتيه شكل كتلة مطاطية فبذلك تكوني حصلتي على القوام المناسب.
ثم أضيفي ربع كوب من ماء عرق الحلاوة إلى الشربات ثم قومى بخفق المكونات بالمضرب الكهربائى.
أضفى الشربات على الطحينة تكون دافية وقومى بتقليبهم معا  بمعلقة خشب حتى يتجانس تماما وتكون مفرولة معاكم 
احضري علبة ثلاجة ضعي بها المكسرات المفضلة ثم ضعي عليها الحلاوة وأفرديها جيدا ثم اتركيها حتى تبرد تماما.
ادخلي العلبة إلى الثلاجة وتصبح بذلك جاهزة على التقديم.
وهذه كانت أسهل طريقة لعمل الحلاوة في البيت
 

الحلاوة الطحينية الحلاوة طريقة الحلاوة بالخلاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

الخسوف

فتاوى| ماذا تفعل عند خسوف القمر؟.. وهل الظاهرة من علامات الساعة؟.. وكيفية صلاتها بالمنزل

الصلاة

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد