بطريقة المصانع .. عمل الحلاوة الطحنية الأصلية في الخلاط

تعد الحلاوة من الأصناف التي تقدم بسندوتشات المدارس ولذلك نقدم اليكي اليوم طريقة الحلاوة الطحينة مثل المصانع.

مقادير الحلاوة الطحينة



نصف كيلو سمسم أبيض.

كوب زيت.

ممكن الاستغناء عنها وشراء الطحينة جاهزة

2 كوب ونصف طحينة.

نصف كوب ماء.

عرق حلاوة ناشف من عند العطار 35 جرام .

كوب ونصف سكر.

نصف كوب عسل جلوكوز.(اختياري)

نصف ليمونة.

مكسرات للتزيين او فول سوداني .(اختياري)

طريقة تحضير الطحينة في البيت

احضري طاسة على النار ضعي بها السمسم واتركيه حتى يسخن فقط ثم ارفعيه من على النار.

قومى بطحن السمسم فى وعاء الكبة الكهربائية حتى يصبح أشبه بالرمل.

أضيفي السمسم المطحون والزيت فى وعاء الخلاط الكهربائى وقومى بالخفق حتى تحصلي على قوام الطحينة المناسب.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية

احضري قدر على النار ضعي به جذور عرق الحلاوة ثم أضيفي عليه كوبين من الماء واتركيه لمدة نصف ساعة حتى تتغير الماء ويصبح لونها بنى.

ارفعي الخليط من على النار وضعيه فى كوب واتركيه فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

ضعي قدر على النار أضيفي به السكر ونصف كوب من الماء واتركيه دون تقليب ثم أضيفي عصير نصف ليمونه وعسل الجلوكوز واتركيهم حتى الغليان.

لاختبار الشربات خذي ملعقة منه وضعيه فى ماء بارد إذا وجدتيه شكل كتلة مطاطية فبذلك تكوني حصلتي على القوام المناسب.

ثم أضيفي ربع كوب من ماء عرق الحلاوة إلى الشربات ثم قومى بخفق المكونات بالمضرب الكهربائى.

أضفى الشربات على الطحينة تكون دافية وقومى بتقليبهم معا بمعلقة خشب حتى يتجانس تماما وتكون مفرولة معاكم

احضري علبة ثلاجة ضعي بها المكسرات المفضلة ثم ضعي عليها الحلاوة وأفرديها جيدا ثم اتركيها حتى تبرد تماما.

ادخلي العلبة إلى الثلاجة وتصبح بذلك جاهزة على التقديم.

وهذه كانت أسهل طريقة لعمل الحلاوة في البيت

