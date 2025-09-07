بعد معاناة 4 سنوات.. فريق طبي بمستشفى سيد جلال يجري عملية دقيقة لطفلة تعاني من صعوبة البلغ.. صور

نجح فريق طبي مشترك من قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي وقسم جراحة الأطفال بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال) التابع لكلية طب بنين بجامعة الأزهر، في إجراء عملية دقيقة ونادرة لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تعاني من مرض صعوبة البلع (الأكاليزيا) من النوع الثالث كجزء من مرض نادر يعرف باسم متلازمة Allgrove؛ حيث تم تشخيص الحالة.

وأجريت لها عملية (شق عضلة الفؤاد بالمنظار POEM) بنجاح، ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين قسمي: جراحة الأطفال والكبد والجهاز الهضمي لعلاج مثل هذه الحالات النادرة، وخرجت الطفلة دون مضاعفات، مع تحسن ملحوظ في الأعراض، وعادت لتناول الطعام بصورة طبيعية بعد معاناة استمرت أكثر من أربع سنوات؛ حيث قام بتشخيص الحالة الدكتور أحمد الخطيب، استشاري طب الأطفال، والدكتور محمد حمزة السيسي، مدرس بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير.

وقام الأخير بإجراء العملية بمساعدة الدكتور محمد عبد السلام، مدرس مساعد بقسم الكبد والجهاز الهضمي، وإشراف الدكتور هاني شهاب، أستاذ مناظير الجهاز الهضمي بطب القصر العيني، وحضور فريق من قسم جراحة الأطفال بقيادة: الدكتور إبراهيم جمعان، أستاذ جراحة الأطفال، والدكتور محمد السيد حسين، أستاذ م جراحة الأطفال، والدكتور أحمد العزب، مدرس جراحة الأطفال، والدكتور أحمد السيد أبو حسن، أخصائي جراحة الأطفال.

وتواصل وحدات المناظير بمستشفى باب الشعرية الجامعي تقديم أحدث خدمات المناظير التشخيصية والعلاجية المتقدمة، بما يواكب المعايير العالمية ويخدم المرضى بأعلى مستويات الجودة والاحترافية وذلك تحت إشراف الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عبده الشافعي، مدير عام مستشفى باب الشعرية الجامعي رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور السيد حسن، رئيس قسم جراحة الأطفال.