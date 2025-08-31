طبيب مستشفى سيد جلال يكشف كواليس هجوم أهالي المرضى عليه بـ"مشرط"

روى الدكتور أحمد بسيوني، طبيب الامتياز الذي تعرض لاعتداء داخل استقبال مستشفى سيد جلال، تفاصيل الواقعة التي تسببت له في عاهة مستديمة بوجهه، بعد أن هاجمه أحد أهالي المرضى بـ"مشرط" داخل مقر عمله.

وقال “بسيوني” في أول ظهور إعلامي له بعد حادثة الاعتداء المؤلمة خلال لقائه مع الإعلامية نهال في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2: “بعد اللي حصل، حاولت ما أظهرش كتير بسبب شكل الجرح اللي في وشي.. ومش عارف أتصرف إزاي لو اتحطيت في نفس الموقف تاني”.

الموقف المحرج

وكشف الطبيب الشاب أن ما آلَمه أكثر من الجرح هو رد فعل والدته: “أكتر حاجة وجعتني كانت أمي، كانت بتعيط على التليفون وبتقولي إحنا بنقعد بالثلاث أيام مانامش.. وشايفة ابنها بيروح شغله بيتأذى”.

وتطرق الحديث إلى أوضاع أطباء الامتياز قائلًا: “إحنا بنشتغل تحت ضغط رهيب وبنقبض 2500 أو 2600 جنيه شهريًا.. وبنقابل حالات كتير يوميًا، معظمها بيبدأ بالصراخ والشتائم، لأن كل مريض داخل فاكر إن حالته أخطر حالة في الدنيا”.