خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
محافظات

نجاح جراحة دقيقة لتثبيت كسر بالحوض بمجمع الأقصر الطبي

المجمع الطبي بالاقصر
المجمع الطبي بالاقصر
شمس يونس

أعلن مجمع الأقصر الطبي عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض كان يعاني من كسر معقد بعظام الحوض حيث تم تثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير وسط رعاية طبية متكاملة.

وقاد العملية الدكتور شرقاوي وجيه استشاري كسور عظام الحوض والأطفال والدكتور ياسر محمد أخصائي جراحة العظام وشارك في الإشراف على التخدير والعناية المركزة الدكتور عصام أحمد محمد استشاري التخدير والعناية المركزة

كما ساهم في نجاح العملية فريق التمريض بقيادة المهندس مصطفى حسين محمود مشرف التمريض ومعه الممرض علاء أحمد أبوالمجد والممرض عبدالله محمد عبدالله

وأكد كل من الدكتور ياسر العوني رئيس قسم جراحة العظام والمفاصل والركبة والدكتور أحمد ججاج المدير الطبي والدكتور محمد العقبي مدير مجمع الأقصر الطبي أن نجاح مثل هذه العمليات يعكس التطور الكبير الذي يشهده المجمع ويؤكد قدرته على التعامل مع أصعب الحالات وفق أحدث المعايير الطبية

الاقصر اخبار الاقصر المجمع الطبي

