نجاح جراحة دقيقة لتثبيت كسر بالحوض بمجمع الأقصر الطبي

أعلن مجمع الأقصر الطبي عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض كان يعاني من كسر معقد بعظام الحوض حيث تم تثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير وسط رعاية طبية متكاملة.

وقاد العملية الدكتور شرقاوي وجيه استشاري كسور عظام الحوض والأطفال والدكتور ياسر محمد أخصائي جراحة العظام وشارك في الإشراف على التخدير والعناية المركزة الدكتور عصام أحمد محمد استشاري التخدير والعناية المركزة

كما ساهم في نجاح العملية فريق التمريض بقيادة المهندس مصطفى حسين محمود مشرف التمريض ومعه الممرض علاء أحمد أبوالمجد والممرض عبدالله محمد عبدالله

وأكد كل من الدكتور ياسر العوني رئيس قسم جراحة العظام والمفاصل والركبة والدكتور أحمد ججاج المدير الطبي والدكتور محمد العقبي مدير مجمع الأقصر الطبي أن نجاح مثل هذه العمليات يعكس التطور الكبير الذي يشهده المجمع ويؤكد قدرته على التعامل مع أصعب الحالات وفق أحدث المعايير الطبية