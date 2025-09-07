قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 7 محاور.. كامل الوزير يكشف الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة
قبل بدء الدراسة.. إزاي تعمل اشتراك القطار للطلاب 2025 بسعر مخفض؟
رنا رئيس تتعرض لوعكة صحية وتجري عملية إجهاض| خاص
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 بعد المولد النبوي
عبد الغني: إزالة حواجز السفارات رسالة ردع واضحة لضمان احترام بعثاتنا بالخارج
بعد واقعة طالب المنبر.. 3 جهات رسمية فقط تُخوّل إصدار الفتاوى وفق شروط دقيقة
بعد نقل رنا رئيس لـ المستشفى.. هذه أسباب حدوث الإجهاض
غرفة التطوير العقاري: النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate منصة استراتيجية لمستقبل السوق العقارية
المشاط: الاقتصاد المصري من أكثر القطاعات تنوعًا في المنطقة
السكة الحديد تكلف حسن خليفة بتسيير أعمال قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد المسار السياحي بالقرنة ويشدد على النظافة والتجميل استعداداً للموسم السياحي الجديد

محافظ الأقصر يتفقد المسار السياحي بالقرنة ويشدد على النظافة والتجميل استعداداً للموسم السياحي الجديد
محافظ الأقصر يتفقد المسار السياحي بالقرنة ويشدد على النظافة والتجميل استعداداً للموسم السياحي الجديد
شمس يونس

في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي القادم، قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة القرنة، استهلها بمتابعة أعمال تطوير طريق محور سمير فرج والمسار السياحي.

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والتشجير وزراعة الزهور وإنشاء مساحات خضراء على جانبي الطريق، بما يضفي مظهراً حضارياً يليق بمكانة الأقصر السياحية. كما وجه بطلاء أعمدة الإنارة، ورفع صناديق القمامة المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، إلى جانب طلاء الأسوار الواقعة على امتداد المسار السياحي ، ومنها سور مدافن المسلمين ــ بنفس الألوان التي تتناسب مع الهوية البصرية للمنطقة.

وأكد عماره على أهمية كنس الطريق باستخدام العمالة اليدوية والمكانس الكهربائية، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة متابعة أخرى لتنفيذ التعليمات.


وتضمنت الجولة أيضاً تفقد منطقة القرنة الجديدة مروراً بمنطقة المخازن المتحفية وأمام منزل هيوارد كارتر، ثم متابعة الحركة السياحية في مناطق وادي الملوك، والدير البحري، ومقبرة الملك تحتمس الثالث التي تعمل بها البعثة الأثرية الإسبانية.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام منطقة آثار الأقصر ومصر العليا، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار البر الغربي، واللواء ضياء ماهر مدير مرور الأقصر.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

تكيس المبايض

من مطبخك .. مشروب سحري يعالج تكيس المبايض

بالصور

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد