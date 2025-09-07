محافظ الأقصر يتفقد المسار السياحي بالقرنة ويشدد على النظافة والتجميل استعداداً للموسم السياحي الجديد

في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي القادم، قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة القرنة، استهلها بمتابعة أعمال تطوير طريق محور سمير فرج والمسار السياحي.

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والتشجير وزراعة الزهور وإنشاء مساحات خضراء على جانبي الطريق، بما يضفي مظهراً حضارياً يليق بمكانة الأقصر السياحية. كما وجه بطلاء أعمدة الإنارة، ورفع صناديق القمامة المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، إلى جانب طلاء الأسوار الواقعة على امتداد المسار السياحي ، ومنها سور مدافن المسلمين ــ بنفس الألوان التي تتناسب مع الهوية البصرية للمنطقة.

وأكد عماره على أهمية كنس الطريق باستخدام العمالة اليدوية والمكانس الكهربائية، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة متابعة أخرى لتنفيذ التعليمات.



وتضمنت الجولة أيضاً تفقد منطقة القرنة الجديدة مروراً بمنطقة المخازن المتحفية وأمام منزل هيوارد كارتر، ثم متابعة الحركة السياحية في مناطق وادي الملوك، والدير البحري، ومقبرة الملك تحتمس الثالث التي تعمل بها البعثة الأثرية الإسبانية.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام منطقة آثار الأقصر ومصر العليا، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار البر الغربي، واللواء ضياء ماهر مدير مرور الأقصر.