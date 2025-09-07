اجتماع موسع بآثار الأقصر لمناقشة تحديات الترميم في البر الغربي

عقد الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار البر الغربي، و سعدي مدير الترميم، اجتماعًا موسعًا مع المرممين بالبر الغربي لمناقشة أبرز التحديات ووضع الحلول العملية لضمان انتظام سير العمل وتحسين جودة المشروعات.

وشمل الاجتماع وضع أسس واضحة للتعامل مع البعثات الأثرية الأجنبية والمحلية العاملة بالمنطقة، بما يضمن تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بشكل فعّال. كما تم التركيز على تطوير نظام عمل مشروعات الترميم بما يتوافق مع المعايير العالمية، مع مراعاة الدقة والجودة في جميع مراحل التنفيذ.

وأخيرًا، خرج الاجتماع باتفاق على وضع خطوط عريضة لتنظيم أسلوب العمل وتسهيل المهام اليومية، بما يضمن استمرار الحفاظ على التراث الأثري الغني للبر الغربي للأقصر بصورة منظمة ومحترفة، ويعكس حرص الإدارة على تعزيز الكفاءة والتطوير المستدام في كل مشروعاتها.