طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي

كشف الدكتور محمد، طبيب الامتياز، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه بمشرط، داخل مستشفى سيد جلال الجامعي بالقاهرة، بعد أن تعدى مريض عليه أثناء أداء عمله.

بداية الواقعة

أوضح الطبيب أن الحادثة بدأت بعدما حضر المريض إلى قسم العظام، ثم نُقل إلى غرفة الجراحة، وهناك بدأ المريض في سبّ طبيب التجميل بألفاظ مسيئة، قبل أن ينتقل إلى سبه هو شخصيًا والاستهزاء به، مشيرًا إلى أن جميع الأطباء التزموا الصمت مراعاة لظروف الحالة.

تطور الاعتداء

وأضاف أنه استدعى أفراد الأمن بعد تفاقم الموقف، إلا أن المريض بدأ في التهجم عليه، فاضطر للدفاع عن نفسه، وأثناء ذلك، استعمل المريض مشرطًا وتعدى به عليه، مما تسبب له في عاهة مستديمة استلزمت تدخلاً جراحيًا.

التأثير النفسي والمعنوي

وأشار الدكتور محمد إلى أن والديه تأثرا بشدة بعد معرفة تفاصيل الاعتداء، مؤكدًا أنه منذ ست سنوات يعاني من ضغوط نفسية وسوء أخلاق بعض المرضى، إضافة إلى بعده عن أسرته طوال فترة الجامعة والعمل.

ظروف العمل داخل المستشفيات

ولفت طبيب الامتياز، إلى أن راتبه لا يتعدى 2600 جنيه ، يذهب نصفه تقريبًا للإيجار، مضيفًا أن التهديدات والاعتداءات على الأطباء داخل المستشفيات تتكرر كثيرًا، لكن لم يسبق أن وقع اعتداء بمشرط بهذا الشكل.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه تفاجأ بانتشار تفاصيل الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن بعض من أجروا له العملية الجراحية علموا بالأمر من خلال تلك المنشورات.